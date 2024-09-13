التشكيل الرسمي لمباراة ضمك والأخدود في الدوري السعودي

أعلن فريقا ضمك والأخدود عن تشكيل فريقيهما الرسمي للمباراة التي تقام بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وغاب المحترف المصري طارق حامد عن تشكيل ضمك بسبب الاصابة وفقا لتقارير انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل الأخدود ضد ضمك

تشكيل ضمك ضد الاخدود



ترتيب ضمك والاخدود

ويحتل ضمك المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بدون أي نقاط، فيما يحتل الاخدود المركز الثامن عشر والأخير بدون نقاط أيضا.