ليست أنفاق فيلادلفيا، تقارير عبرية تكشف أكاذيب الاحتلال بشأن التهريب إلى غزة
أكدت "يديعوت أحرونوت" أن التهريب إلى غزة كان قبل أنفاق فيلادلفيا وأن العملية البرية في رفح جنوبي القطاع "قد انتهت" بانتظار قرار سياسي للانسحاب عبر صفقة تبادل أو بدونها.
وأشارت الصحيفة العبرية في تقرير لها إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي أدركوا مع مرور الأيام والأسابيع والأشهر على القتال في رفح أن معظم عمليات التهريب كانت تتم فوق الأرض وليس عبر الأنفاق في "فيلادلفيا".
وكتبت الصحيفة: "أدرك هؤلاء القادة أن عمليات تهريب الأسلحة والمواد الخام اللازمة لإنتاج الذخيرة في قطاع غزة كانت تتم على مر السنين فوق الأرض بشكل عام ودون عوائق وليس عبر أنفاق فيلادلفيا".
وأضافت: "بل إن "حماس" فجرت العديد من الأنفاق بنفسها من أجل إغلاقها وتبيّن لاحقا أنها مسدودة من الجانب المصري أيضا".
واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن جميع تقارير المراسلين العسكريين الإسرائيليين القادمة من رفح إنما هدفها الأول والأخير إحراج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتقول: "لم يعد له هناك ما يفعله في رفح ولا حتى في محور فيلادلفيا".
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