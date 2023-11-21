الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكب كيك، قدميها لصغارك فى اللانش بوكس

الكب كيك، فيتو
الكب كيك، فيتو

طريقة عمل الكب كيك، الكب كيك من أنواع الكيك الشهيرة والمميزة التى يعشقها الصغار كثيرا لشكلها الشهى، ويمكن تقديمها بنكهات مختلفة.

وطريقة عمل الكب كيك، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد الصغار، كما أنها فكرة جيدة فى اللانش بوكس.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الكب كيك.

مكونات عمل الكب كيك:-

كوب ونصف دقيق

3 بيضات

كيس فانيليا

ملعقة وربع بيكينج بودر

كوب نصف سكر

نصف كوب زيت

نصف كوب لبن حليب

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام

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طريقة عمل الكب كيك، فيتو 

طريقة عمل الكب كيك:-

  • نحضر جميع المكونات بالمقادير المطلوبة وتكون بدرجة حرارة الغرفة، مع مراعاة استخدام كوب واحد لمعيار المقادير، حتى تكون مضبوطة.
  • ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • نحضر قالب الكب كيك ونضع به ورق الكب كيك ونتركه جانبا
  • نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام لونه فاتح.
  • ثم نضيف الزيت أو الزبد واللبن ونضرب جيدا.
  • ثم نضيف السكر تدريجيا مع الخفق حتى نحصل على قوام متجانس ولا يوجد به اى أثر للسكر.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها الدقيق المنخول، ونضيف له البيكينج بودر.
  • ثم نضيف لهم خليط البيض تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على عجين كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات من الدقيق.
  • ثم نصب الخليط فى قالب الكب كيك مع مراعاة أن تكون العجين تملأ ثلاث أرباع القوالب حتى تكون ذات شكل مميز عقب النضج.
  • ثم ندخل القالب الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة.
  • ثم نتركها فى الفرن لمدة من 15 حتى 20 دقيقة.
  • ثم نخرجها وندخل خلة بها لاختبار النضج.
  • اذا خرجت نظيفة فالكيك جاهز ولكن إذا خرجت ملطخة بالعجين فتحتاج القليل من الوقت داخل الفرن مرة أخرى.
  • وبعد تمام نضج الكيك نخرجها من الفرن ونتركها تبرد تماما.
  • ثم نزينها بالكريمه شانتيه وصلت الشيكولاتة المختلفة، بجانب. وضع فورماسيلا أو شيكولاتة شيبس أو جوز الهند والمكسرات حسب الرغبة.
  • ويمكن تقديم الكب كيك بالفانيليا فقط، وذلك من خلال عدم وضع الكاكاو والاكتفاء بنكهة الفانيليا فقط.
  • كما يمكن عمل الكب كيك نصفه شيكولاتة ونصفه فانيليا حسب الرغبة.
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