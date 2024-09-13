لأولياء الأمور، تعرف على موعد سداد القسط الأول للمصروفات بالمدارس

حددتْ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصروفات العام الدراسي الجديد للمدارس الرسمية للعام الدراسي 2024-2025.

مصروفات العام الدراسي الجديد

وبحسب وزارة التربية والتعليم تأتي المصروفات للعام الدراسي الجديد على النحو التالي:

مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي: 312.60 جنيه.

الصفان الثاني والثالث الإعدادي: 212.60 جنيه.

الصف الأول الثانوي العام: 527.60 جنيه.

الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: 512.60 جنيه.

الصف الأول الثانوي الفني بجميع أنواعه وأنظمته: 227.60 جنيه.

باقي صفوف التعليم الثانوي الفني: 212.60 جنيه.

موعد سداد أقساط المصاريف الدراسية في العام الجديد

وأوضحت الوزارة أنه سيتم سداد المصروفات على قسطين: الأول في أكتوبر 2024، والثاني في فبراير 2025، على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، كما يلي:

من رياض الأطفال حتى الصف الأول الإعدادي: القسط الأول 244.60 جنيه، والقسط الثاني 68 جنيهًا.

الصفان الثاني والثالث الإعدادي: القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي العام: القسط الأول 412.60 جنيه، والقسط الثاني 115 جنيهًا.

الصفان الثاني والثالث الثانوي العام: القسط الأول 400.60 جنيه، والقسط الثاني 112 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي الفني: القسط الأول 185.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.

باقي صفوف الثانوي الفني: القسط الأول 170.60 جنيه، والقسط الثاني 42 جنيهًا.

كما شددت الوزارة على الالتزام بعدم تحصيل رسوم التأمين الصحي، والتي تبلغ 12 جنيهًا، في المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل، وفقًا للتدرج الجغرافي المحدد في قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.



وتقوم كل مدرسة بمتابعة سداد المصروفات من خلال قاعدة بيانات الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية، وتتابع سداد الطلاب المتأخرين بانتظام.



ويسدد صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية الحصص المستحقة للمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وفقًا للنسب المحددة.



بالنسبة للرسوم الإضافية، تُدفع كالتالي:

رسوم إضافية على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام والفني.

رسوم إضافية على طلب الالتحاق لأول مرة في الصفوف الأخرى، مثل الطلاب العائدين من الخارج.

رسوم امتحانات الدور الأول فقط، دون رسوم للدور الثاني.

مبلغ 500 جنيه من كل طالب بفصول الخدمات الثانوي العام، ومبلغ 300 جنيه من طلاب فصول الخدمات الثانوي الفني، يتم توريدها بالكامل لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

مبلغ 10.6 جنيه لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية الطلاب.

مبلغ 100 جنيه عند تحويل الطالب بين المدارس الحكومية والرسمية للغات، يُورد بالكامل إلى صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

وتوزع حصيلة الاشتراكات والرسوم على النحو التالي:

تطوير التعليم: 20%

التطوير التكنولوجي: 20%

الأنشطة الطلابية: 10%

ديوان عام الوزارة والمديريات والمدارس: 40%

احتياطي إستراتيجي: 10%

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.