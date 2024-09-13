الخارجية الكويتية: اقتحام الأغوار الفلسطينية تصعيد خطير

أدانت الخارجية الكويتية، اقتحام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو منطقة الأغوار الفلسطينية، واعتبرته انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم، إن هذا الاقتحام يعتبر تصعيدا خطيرا مستمدا من النهج الاستفزازي الهادف لتوسيع نطاق عمليات الاستيطان غير الشرعية.

وحذرت من مغبة استمرار هذه التعديات وتقويضها للجهود الدولية الرامية لوقف العدوان القائم على قطاع غزة.

وجددت الخارجية الكويتية دعواتها بضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو إلزام سلطات الاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة.