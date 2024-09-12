حزب الله: استهدفنا موقعا إسرائيليا وحققنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، فجر اليوم الخميس، استهداف موقع إسرائيلي بالقذائف.

وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف موقع بياض بليدا ‏بقذائف المدفعية الثقيلة.

وأكد الحزب أنه حقق إصابات مباشرة في الموقع الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من فجر اليوم دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

من جهة أخرى، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، بإطلاق نحو 60 صاروخًا من لبنان على الجليل الأعلى شمالي إسرائيل خلال الساعات القليلة الماضية.