الدفع بمعدات ثقيلة لرفع أنقاض العقار المنهار في شبرا مصر(صور)

دفعت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة بمعاونة قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية، بمعدات ثقيلة لرفع أنقاض عقار شبرا مصر المنهار.

فيما يقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة والاستماع عن السكان المفقودين أسفل الأنقاض.

وتمركزت سيارات الإسعاف بموقع الحادث لنقل المصابين.

وشهدت منطقة شبرا مصر، منذ قليل انهيار عقار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار في منطقة شبرا مصر، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية وقوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.