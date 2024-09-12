الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر: سنحمي السفن المشاركة في سحب الناقلة سونيون

اشتعال النيران في
اشتعال النيران في الناقلة سونيون، فيتو

أعلنت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر "أسبيدس" في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها ستحمي السفن المشاركة في سحب الناقلة سونيون.

عملية إنقاذ الناقلة سونيون

ونقلت وكالة الأنباء رويتزر عن مسئولين قولهم: "عملية سحب الناقلة سونيون ستكون حساسة لأنها بكامل حمولتها".

وفي وقت سابق، قالت (أسبيدس)، إنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي من ناقلة متضررة ترفع علم اليونان، بينما بدأت عمليات الإنقاذ بوقت لا تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة بعد هجمات للحوثيين.

ونفذ الحوثيون هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على الناقلة "سونيون" المعطلة بالفعل، التي يبلغ طولها 274.2 متر وتحمل حوالي مليون برميل من النفط.

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