المهمة الأوروبية بالبحر الأحمر: سنحمي السفن المشاركة في سحب الناقلة سونيون
أعلنت المهمة الأوروبية في البحر الأحمر "أسبيدس" في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنها ستحمي السفن المشاركة في سحب الناقلة سونيون.
عملية إنقاذ الناقلة سونيون
ونقلت وكالة الأنباء رويتزر عن مسئولين قولهم: "عملية سحب الناقلة سونيون ستكون حساسة لأنها بكامل حمولتها".
وفي وقت سابق، قالت (أسبيدس)، إنه لم يتم رصد أي تسرب نفطي من ناقلة متضررة ترفع علم اليونان، بينما بدأت عمليات الإنقاذ بوقت لا تزال فيه النيران مشتعلة على سطح السفينة بعد هجمات للحوثيين.
ونفذ الحوثيون هجمات متعددة تشمل زرع قنابل على الناقلة "سونيون" المعطلة بالفعل، التي يبلغ طولها 274.2 متر وتحمل حوالي مليون برميل من النفط.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.