إعلام عبري: استقالة 3 مسئولين بالشرطة خلال شهر واحد

ذكرت القناة الـ 12 العبرية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن 3 مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية استقالوا خلال شهر واحد، من بينهم: قائد وحدة التحقيقات، وقائد لواء الشمال، وقائد لواء الضفة الغربية.

استقالة 3 مسئولين في شرطة الاحتلال الإسرائيلية

وتجدر الإشارة إلى أن قسم التحقيقات ولواء الضفة الغربية يعد من أهم مفاصل الشرطة الإسرائيلية، وتعيين قادة جدد لهذه الأقسام تحت ولاية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعني إتمام سيطرة بن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلية.