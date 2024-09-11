أوستن يعبر عن قلقه البالغ لإسرائيل بشأن مقتل الناشطة الأمريكية في الضفة الغربية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إن الوزير لويد أوستن عبر لوزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الأربعاء عن «القلق البالغ إزاء مسؤولية القوات الإسرائيلية عن الموت غير المبرر والذي حدث دون استفزازات» للمواطنة الأمريكية عائشة نور إزجي إيجي في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر البنتاجون في بيان «حث الوزير الأمريكي الوزير جالانت على إعادة النظر في قواعد الاشتباك التي يتبناها الجيش الإسرائيلي في أثناء العمليات في الضفة الغربية».

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه « يبدو أن حادث مقتل مواطنة أمريكية في الضفة الغربية لم يكن مقصودًا».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد طالب أمس الثلاثاء بمراجعة شاملة لسلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن أسفه حيال إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل ناشطة أمريكية تركية في احتجاج على التوسع الاستيطاني، وهو ما زعمت إسرائيل إنه كان حادثا غير متعمد.

وقُتلت عائشة نور إزجي إيجي (26 عاما) بالرصاص يوم الجمعة في مسيرة احتجاجية في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث يشن مستوطنون إسرائيليون ينتمون إلى تيار اليمين المتطرف هجمات متكررة على الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن من المرجح جدا أن الجنود هم من أطلقوا الرصاصة التي قتلتها لكنه قال إن مقتلها لم يكن متعمدا وعبر عن أسفه الشديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القتل تم «بلا مبرر وبلا استفزازات»، مشيرا إلى أن واشنطن ستصر على أن تجري الحكومة الإسرائيلية تعديلات على طريقة مباشرة قواتها للعمليات في الضفة الغربية.

وياتي تصريح اوستن وبلينكن مخالفًا لما صرح به الرئيس جو بايدن الذي حاول من خلاله تبرير عملية قتل الناشطة الامريكية حيث قال اليوم الأربعاء إنه «يبدو أن حادث مقتل مواطنة أمريكية في الضفة الغربية لم يكن مقصودًا».