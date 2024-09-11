بايدن: حادث مقتل الناشطة الأمريكية في الضفة الغربية يبدو أنه "غير مقصود"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء إنه «يبدو أن حادث مقتل مواطنة أمريكية في الضفة الغربية لم يكن مقصودًا».

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد طالب أمس الثلاثاء بمراجعة شاملة لسلوك الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن أسفه حيال إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل ناشطة أمريكية تركية في احتجاج على التوسع الاستيطاني، وهو ما زعمت إسرائيل إنه كان حادثًا غير متعمد.

وقُتلت عائشة نور إزجي إيجي (26 عامًا) بالرصاص يوم الجمعة في مسيرة احتجاجية في قرية بيتا بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية حيث يشن مستوطنون إسرائيليون ينتمون إلى تيار اليمين المتطرف هجمات متكررة على الفلسطينيين.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إن من المرجح جدًّا أن الجنود هم من أطلقوا الرصاصة التي قتلتها لكنه قال إن مقتلها لم يكن متعمدًا وعبر عن أسفه الشديد.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن القتل تم «بلا مبرر وبلا استفزازات»، مشيرًا إلى أن واشنطن ستصر على أن تجري الحكومة الإسرائيلية تعديلات على طريقة مباشرة قواتها للعمليات في الضفة الغربية.

وأضاف للصحفيين في لندن «ينبغي عدم إطلاق النار على أي شخص وقتله لمشاركته في احتجاج. وينبغي أيضا ألا تكون حياة أحد في خطر لمجرد التعبير بحرية عن آرائه».

وتابع «وفق تقديرنا، فإن القوات الإسرائيلية بحاجة إلى إجراء تعديلات جوهرية في طريقة مباشرتها للعمليات في الضفة الغربية، فضلا عن تعديل قواعد الاشتباكات».

وأردف «هناك مواطنان أمريكيان لقيا حتفهما على أيدي القوات الإسرائيلية. وهذا غير مقبول».

وأحجم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن التعقيب على تصريحات بلينكن.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدة التحقيقات الجنائية بالشرطة العسكرية تجري تحقيقا وستُرفع نتائجه للمراجعة على مستوى أعلى فور الانتهاء منه.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحفيين «سنراقب ذلك عن كثب»، مشيرا إلى أن التحقيق الجنائي يعد خطوة غير معتادة بالنسبة للجيش الإسرائيلي.

وأضاف «نرغب في متابعة تطورات هذا التحقيق وما يمكن أن تسفر عنه النتائج، بالإضافة إلى من سيتم محاسبته وكيفية ذلك».

ووصفت عائلة إيجي التحقيق المبدئي بأنه «غير كاف على الإطلاق»، وحثت الرئيس الأميركي جو بايدن على المطالبة بإجراء تحقيق مستقل.



التحقيق المبدئي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن قادة من الجيش أجروا تحقيقا في الحادث، وتوصلوا إلى أن إطلاق النار لم يكن نحوها وإنما صوب فرد آخر وصفه بأنه «المحرض الرئيسي لأعمال الشغب».

وأضاف «وقع الحادث أثناء أعمال شغب عنيفة أحرق خلالها عشرات من المشتبه في أنهم فلسطينيون إطارات سيارات ورشقوا قوات الأمن بالحجارة عند مفرق بيتا».

وقالت إسرائيل إنها أرسلت طلبا إلى السلطات الفلسطينية لإجراء تشريح للجثة.

وقال أفراد أسرة إيجي في بيان «نحن محبطون مما يُقال عن أن قتلها كان على يد قناص مدرب وأن (الحادث) لم يكن مقصودا بأي شكل من الأشكال».

وشهدت الضفة الغربية زيادة في الهجمات العنيفة التي يشنها مستوطنون على الفلسطينيين.

ويحتج الفلسطينيون أسبوعيا في بيتا منذ 2020 على توسيع مستوطنة إيفياتار، وهي بؤرة استيطانية قرب القرية. واتخذ أعضاء متطرفون في الائتلاف الحاكم في إسرائيل إجراءات لشرعنة بؤر استيطانية غير مصرح بها سابقا مثل إيفياتار، وهي خطوة تقول واشنطن إنها تهدد استقرار الضفة الغربية وتقوض الجهود الرامية إلى حل الدولتين.

ومنذ حرب 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية لنهر الأردن وتوسعت في بناء المستوطنات هناك، والتي تعتبرها معظم الدول مخالفة للقانون.