الخميس 12 سبتمبر 2024
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رياضة

غزل المحلة يضم أحمد حكم مدافع سموحة

غزل المحلة يضم أحمد
غزل المحلة يضم أحمد حكم

نجح نادي غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز في ضم أحمد حكم مدافع نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الحالية لتعزيز صفوف زعيم الفلاحين استعدادا للموسم الجديد. 

وأتم غزل المحلة تعاقده مع اللاعب أحمد حكم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد

وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز القميصَ الأساسي للفريق الذي سيخوض به زعيم الفلاحين منافسات الموسم الجديد. 

ويستعد نادي غزل المحلة للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم المقبل وذلك بعد الصعود من دوري المحترفين عقب احتلال المركز الثاني. 

غزل المحلة يغير شعار فريق كرة القدم 

وأعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل عن تغير شعار الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقامت صفحة غزل المحلة بنشر فيديو وكتبت عليه: “هوية جديدة.. رؤية جديدة”.

لمشاهدة الفيديو من هنا

الشعار الجديد لغزل المحلة، فيتو 

وجاء التغيير حيث أصبح الشعار بالكامل باللون السماوي بدلًا من الشعار القديم الذي كان يحتوي على اللون الأحمر والأبيض والأسود.

الشعار القديم لغزل المحلة، فيتو 

 

غزل المحلة يتعاقد مع عامر عامر لتدعيم حراسة مرمى الفريق 

ونجح نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى المقاولون العرب والإنتاج الحربي السابق، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

الشعار الجديد لغزل المحلة 

وأعلن غزل المحلة تعاقده مع اللاعب عبر صفحته على فيسبوك عقب نشر فيديو تقديم للاعب وكتبت عليه: "عرين الأسود لا يحميه سوى الأسد، عامر عامر محلاوي". 

غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد (صور)

غزل المحلة يصدر بيانا بشأن مركز حراسة المرمى بعد الأحداث الأخيرة

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غزل المحلة الدوري الممتاز أحمد حكم سموحة نادي سموحة

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غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد (صور)

غزل المحلة يصدر بيانا بشأن مركز حراسة المرمى بعد الأحداث الأخيرة

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