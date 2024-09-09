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رياضة

غزل المحلة يعلن عن القميص الأساسي للفريق استعدادا للموسم الجديد (صور)

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

أعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز القميصَ الأساسي للفريق الذي سيخوض به زعيم الفلاحين منافسات الموسم الجديد. 

ويستعد نادي غزل المحلة للمشاركة في الدوري الممتاز في الموسم المقبل وذلك بعد الصعود من دوري المحترفين عقب احتلال المركز الثاني. 

 غزل المحلة يواصل تدريباته استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز 

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الصاعد حديثًا إلى الدوري الممتاز تدريباته الجماعية أمس الأحد على ملعب النادي الفرعي، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.  

وأعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة برئاسة وليد خليل عن تغير شعار الفريق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقامت صفحة غزل المحلة بنشر فيديو وكتبت عليه: “هوية جديدة.. رؤية جديدة”.

لمشاهدة الفيديو من هنا

الشعار الجديد لغزل المحلة، فيتو 

وجاء التغيير حيث أصبح الشعار بالكامل باللون السماوي بدلًا من الشعار القديم الذي كان يحتوي على اللون الأحمر والأبيض والأسود.

الشعار القديم لغزل المحلة، فيتو 

 

غزل المحلة يتعاقد مع عامر عامر لتدعيم حراسة مرمى الفريق 

ونجح نادي غزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، في التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى المقاولون العرب والإنتاج الحربي السابق، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

الشعار الجديد لغزل المحلة 

وأعلن غزل المحلة تعاقده مع اللاعب عبر صفحته على فيسبوك عقب نشر فيديو تقديم للاعب وكتبت عليه: "عرين الأسود لا يحميه سوى الأسد، عامر عامر محلاوي". 

 

غزل المحلة يتعاقد مع أحمد العربي حارس المقاولون العرب 

وأعلن نادي غزل المحلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز التعاقد مع أحمد العربي حارس مرمي المقاولون العرب، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للمشاركة الموسم المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

وكشف غزل المحلة عن تعاقده مع أحمد العربي لمدة ثلاث سنوات قادمًا من صفوف المقاولون العرب.

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