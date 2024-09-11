“التموين" تنتهي من فحص 583 طلبا لأصحاب مخابز وبقالين خلال أسبوعين

عقدت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعا، اليوم الأربعاء، لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة.

شدد وزير التموين على مديري المديريات التموينية بالمحافظات بضرورة سرعة دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها ورفعها للجنة العليا لسرعة البت واتخاذ القرار في الطلبات والموضوعات ذات الصلة بنطاق عمل اللجنة والمقدمة للوزارة.

وفي سياق متصل تقوم اللجنة بعقد اجتماعات أسبوعية بشكل دوري لدراسة والبت في الطلبات، حيث قامت اللجنة خلال اجتماع الأسبوع الماضي بدراسة وفحص 263 طلبا.

وخلال اجتماع اليوم قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة خلال الأسبوع الجاري وعددها 320 طلبا.

حضر الاجتماع مديري المديريات التموينية بكل المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس، وكذلك مدير مديرية تموين القاهرة ومدير مديرية تموين الفيوم، حيث حرص نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس اللجنة وأعضائها على مناقشة كل مدير مديرية في الطلبات التي تخص محافظته.

يأتي ذلك في إطار توجيه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة البت في الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات.

وتختص اللجنة بعدد من الاختصاصات، وذلك علي النحو التالي:

▪ نقل المخابز من مكان إلي مكان.

▪ غلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق.

▪ تعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي.

▪ الموافقة تقسيط المبالغ المالية.

▪ إعادة موظف للعمل الرقابي.

▪ الموافقة على رد تأمين تاجر تمويني.

▪ مهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز.

▪ تحويل مخبز بلدي من غاز إلي سولار.

▪ زيادة تأمين التجار التموينيين.

▪ تضرر من تحرير مخالفة.

▪ إعادة النظر في تقدير المديونية.

▪ إسناد حصة مخبز لمخابز أخرى.

▪ غلق وإعادة تشغيل مطحن.

كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر أيضًا في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:

- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية.

- ⁠إعادة تشغيل من الوقف بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.

كما وجه الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على (رئيس الأمانة الفنية للجنة) لضمان توحيد جهة استلام الطلبات علي أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.