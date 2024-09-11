الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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اقتصاد

تطورات في حركة وأسعار الذهب بعد تلميحات بخفض الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

بحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار.

وقال مات سيمبسون المحلل الكبير لدى سيتي إندكس "الذهب يتحرك في نطاق محدود في سوق مدعومة جيدا قبيل تقرير مهم عن التضخم في الولايات المتحدة"، مضيفا أن البيانات من المرجح أن تظهر تراجع التضخم لتدفع الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، في حين من المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين وبيانات طلبات إعانة البطالة غدا الخميس.

ومن المتوقع أن يظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي عند اثنين بالمئة، وهو ما يدعم وجهة نظر رئيس المجلس جيروم باول بأن نمو الأسعار تحت السيطرة، ويلعب دورا محوريا في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتوقع معظم خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته رويترز أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل من اجتماعات السياسات الثلاثة المتبقية في عام 2024.

وقال بيتر فونج رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن النفيسة "أرى دعما جيدا لأسعار الذهب عند مستوى يتراوح بين 2450 و2460 دولارا. 

وبحلول نهاية العام من المتوقع أن يتم تداول الذهب عند مستوى 2600 دولار مدفوعا بتيسير السياسة النقدية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية المستمرة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الثلاثاء إن القوات الإسرائيلية تقترب من تنفيذ مهمتها في غزة وإن تركيزها سينصب على الحدود الشمالية للبلاد مع لبنان، حيث تتبادل إطلاق نار يوميا مع جماعة حزب الله.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.40 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.6 بالمئة إلى 943.10 دولار وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 973.78 دولار.

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