بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ12 شخصا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على السماح لـ 21 شخصا بالحصول على الجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1522 لسنة 2024

وتضمن نص القرار؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1522 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: مادة 1 - يُـؤذن لكل من الواحـد والعشـرين مواطنًا ( أولهم محمد ماهر محمد يوسف وآخرهم على محمد سعد محمد أحمد موسى ) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية. تحريرًا فى 11/8/2024 المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير.

أسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية :محمد ماهر محمد يوسف أمريكا 19/5/2003، زياد زهران عبد العزيز زهران أمريكا 11/10/2005 »، محمد تامر محمد السيد على 18/10/2003 »، عبد الله خالد حسن أحمد محمد زبير أمريكا 9/5/2002 »، الطفل سيف الدين محمود أحمد عبد الله محمد العزونى أمريكا 15/7/2012 »، عمرو خالد أحمد محمد المصرى الإسكندرية 13/12/2000 »، زياد أشرف أحمد إبراهيم موسى الإسكندرية 10/6/1999 »، محمد سلامة عبد السلام محمد عامر القليوبية 1/9/2000 الإيطالية، أحمد سلامة عبد السلام محمد عامر القليوبية 1/9/2000 »، كريم نصر السيد مرسى فياض إيطاليا 15/4/2002 »، عبد الرحمن محمد سليمان رمضان سليمان الشرقية 16/10/1999 »، محمد إسماعيل رمزى إبراهيم عقيل دمياط 4/5/2001 »، عمرو إبراهيم فوزى محمد عبد الله بلال البحيرة 25/5/2006 »، محمود فتحى فتحى محمود الشرقاوى الغربية 14/10/2004 »، مارفن حشمت حلمى جبران ميخائيل المنيا 10/7/2002 الكندية، أحمد وائل زغلول شافعى القاهرة 10/11/2000 »، عبد الرحمن عمرو جمال إبراهيم أحمد هلالى القاهرة 23/3/2005 »، عبد الرحمن حسن زينهم أحمد على هنا القاهرة 16/8/2006، فاطمة السيد محمد أبو النصر القاهرة 30/7/1990 الهولندية، سعيد محمد عبد العاطى جويلى القليوبية 30/9/2003 »، على محمد سعد محمد أحمد موسى السويس 15/9/2005.

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