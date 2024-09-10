الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 5 فلسطينيين بينهم سيدتان وطفلة في قصف إسرائيلي على شقة بغزة

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

الحرب على غزة ، استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم سيدتان وطفلة، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية لعائلة "لبد" في منطقة مفترق الغفري، غربي مدينة غزة ، حسب ما أعلن الدفاع المدني بغزة الليلة. 

وكانت الغارة قد دمرت الشقة بالكامل، وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع.

وأعلن الدفاع المدني، في وقت سابق من مساء أمس الإثنين، عن استشهاد خمسة فلسطينيين آخرين وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي تل الهوا بجوار المستشفى الأردني في مدينة غزة

كما استهدف القصف منزلًا آخر بالقرب من مدرسة التابعين الشرعية شمال المدينة، فيما قامت قوات الاحتلال بتدمير مبانٍ سكنية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

يأتي هذا التصعيد العسكري في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد 40,988 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة 94,825 آخرين.

 في حين لا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعاني من صعوبات في الوصول إلى العديد من الضحايا العالقين تحت الأنقاض أو المنتشرين في الطرقات بسبب استمرار العمليات العسكرية.

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