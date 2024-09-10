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حوادث

اليوم، أول جلسات محاكمة فتاتين نصبتا واستولتا على 200 مليون جنيه من 152 شخصا

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة فتاتين في واقعة النصب والاستيلاء على  200 مليون جنيه من 152 شخصًا في القاهرة.

وكشف أمر الإحالة، لأنهما في تاريخ سابق، قامت المتهمين بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من 152 من الضحايا، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بواقعة مزورة وهي قدرتهما على شراء منتجات مستوردة وتوفير قسائم شراء لتطبيق (شي إن) مقابل مبالغ مالية مستخدمين في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب، فاتخذنا ذلك السلوك الإجرامي نشاطًا أو همهم بصحته فقام المجني عليهم بتحويل وتسليم المبالغ النقدية.

أوضح أمر الإحالة، أن المتهمتين أنشأتا وأدارتا حسابات على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي والسالف بيانه في تسهيل ارتكاب الجرائم سالفة البيان على النحو المبين التحقيقات.

أشار أمر الإحالة أن المتهمتين أساءتا استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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