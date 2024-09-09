وفاة الخبير والإعلامي الرياضي السوداني عصام الدين الدرديري

أعلنت وسائل إعلام محلية فى السودان، اليوم، عن وفاة الخبير والإعلامى الرياضى، عصام الدين الدرديري، فى مستشفى النو بـ أم درمان.

وفاة الإعلام الرياضى عصام الدين الدرديري

ووفق وسائل الإعلام السودانية، فإن الخبير والإعلام الرياضى، عصام الدين الدرديري، توفى بعد معاناة طويلة مع مرض السكرى، ما أدي لتعرضه لمضاعفات وأصبح طريح الفراش بعد بتر ساقه.

تعرض عصام الدين الدرديري لبتر الساق نتيجة مرض السكر

وكانت قد انطلقت مناشدات من قبل محبيه وأقاربه، تطالب السلطات السودانية بنقل عصام الدين الدرديري، لتلقى العلاج خارج البلاد، وتوفير طرف صناعى يساعده على الحركة، لكن الصراع المسلح الدائر بين الجيش السوداني وميلشيات الدعم السريع أعاق استجابة السلطات.

ويعد عصام الدين الدرديري، من الرعيل الأول للمراسلين الصحفيين الرياضيين في أجهزة الإعلام والصحف السودانية، ويشهد له الوسط الرياضى السودانى بالخلق والإنسانية واتباع المعايير المهنية.