المنتخب الأولمبي يخوض اليوم مرانه الأول بفرنسا استعدادا لودية أوكرانيا

المنتخب الأولمبي، يخوض منتخب مصر الأولمبي اليوم الجمعة، مرانه الأول بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لمباراته الودية أمام نظيره منتخب أوكرانيا المحدد لها مساء الأحد وهي التجربة الأخيرة للفراعنة قبل خوض منافسات أولمبياد باريس.

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب المصري مباراته الودية الأخير يوم الأربعاء المقبل أمام شقيقه المنتخب العراقي بمدينة بوردو أيضا قبل أن يغادرها بعد المباراة إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفراعنة في الألعاب الأولمبية.

بعثة المنتخب الأولمبي تصل فرنسا، فيتو

بعثة منتخب مصر تصل بوردو

كانت وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي، إلى مدينة بوردو مساء أمس الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل، وضد العراق الأربعاء المقبل، تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري، فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل، وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا.

قوام بعثة المنتخب الأولمبي برحلة فرنسا

يرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من: تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور.

قائمة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد باريس

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى.. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.

كما ضمت: محمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط .. وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.