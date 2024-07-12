الجمعة 12 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المنتخب الأولمبي يخوض اليوم مرانه الأول بفرنسا استعدادا لودية أوكرانيا

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يستعد لودية أوكرانيا، فيتو

المنتخب الأولمبي، يخوض منتخب مصر الأولمبي اليوم الجمعة، مرانه الأول بمدينة بوردو الفرنسية استعدادا لمباراته الودية أمام نظيره منتخب أوكرانيا المحدد لها مساء الأحد وهي التجربة الأخيرة للفراعنة قبل خوض منافسات أولمبياد باريس

ومن المقرر، أن يخوض المنتخب المصري مباراته الودية الأخير يوم الأربعاء المقبل أمام شقيقه المنتخب العراقي بمدينة بوردو أيضا قبل أن يغادرها بعد المباراة إلى مدينة نانت التي تستضيف مباريات الفراعنة في الألعاب الأولمبية. 

بعثة المنتخب الأولمبي تصل فرنسا، فيتو

بعثة منتخب مصر تصل بوردو

كانت وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي، إلى مدينة بوردو مساء أمس الخميس على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل، وضد العراق الأربعاء المقبل، تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري، فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل، وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا. 

 

قوام بعثة المنتخب الأولمبي برحلة فرنسا

يرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من: تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور.

قائمة المنتخب الأوليمبي بأولمبياد باريس

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى.. وحسام  عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.

كما ضمت: محمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط  .. وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المنتخب الاولمبى منتخب مصر الاولمبي اولمبياد باريس 2024 مدينة بوردو الفرنسية اللواء حلمي مشهور ميكالي منتخب اوكرانيا منتخب العراق الدومينيكان

مواد متعلقة

وصول بعثة المنتخب الأولمبي لمدينة بوردو الفرنسية

بعد أزمة التأشيرات، اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لسفر المنتخب الأولمبي إلى فرنسا

أزمات بالجملة، محمود صابر خارج حسابات المنتخب الأولمبي بأول مباراتين في الأولمبياد

اتحاد الكرة يحسم موقف إبراهيم عادل من المنتخب الأولمبي ومباراة الأهلي

الأكثر قراءة

فيتو لرئيس رابطة الأندية أحمد دياب: هل أنت ممنوع من دخول إحدى دول الخليج بحكم قضائي؟ (مستندات)

نار مستعرة بمعظم المحافظات، درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-7-2024 فى مصر

مواعيد وشروط الإعلان عن وظائف جديدة بالتربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انقلاب سيارة بأسوان إلى حالة وفاة وإصابة 9 آخرين

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

خبير تحكيمي يتحدث عن مستوى محمد معروف بعد جدل ركلة جزاء الزمالك أمام الطلائع

رضا عبد العال: جوميز غير مقنع وعلامة استفهام حول استمرار غياب فتوح

منوعات

المزيد

لا يخلو من السخرية، تعليق لاذع من ترامب على هفوات بايدن الأخيرة

خبطتين في الراس خلال ساعات، هفوة ثانية لبايدن متعلقة بنائبته كامالا هاريس (فيديو)

مش عارف زيلينسكي من بوتين، زلة لسان جديدة لبايدن أمام الرئيس الأوكراني (فيديو)

ستينية تحتفل مع زوجها العشريني بمعرفة جنس طفلهما

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس

أسعار النحاس اليوم الخميس في السوق المحلي

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس في السوق

المزيد
ads

انفوجراف

شروط القبول بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 12-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية