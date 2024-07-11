الخميس 11 يوليو 2024
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رياضة

وصول بعثة المنتخب الأولمبي لمدينة بوردو الفرنسية

المنتخب الاولمبي،فيتو
المنتخب الاولمبي،فيتو

وصلت بعثة المنتخب الأوليمبي، إلى مدينة بوردو على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض وديتين مع أوكرانيا يوم الأحد المقبل، وضد العراق الأربعاء المقبل، تحضيرا لأول مباراة رسمية فى الأولمبياد مع جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو الجاري، فى الجولة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتى تقام من 24 يوليو إلى 9 أغسطس المقبل ، وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا. 

رئيس اتحاد الكرة في وداع المنتخب الأوليمبي

كان فى توديع  البعثة جمال علام رئيس مجلس الإدارة وقام بتحفيز اللاعبين قبل المغادرة من مطار القاهرة، وحرص د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة البعثة حتى موعد الإقلاع.

يرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت الكابتن محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من: تياجو المدرب العام والكابتن عادل مصطفي المدرب والكابتن سيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي واحمد ايهاب الإداري ومحمد أحمد وأحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات ومحمد عبد التواب المصور.

 

قائمة المنتخب الأوليمبي

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى.. وحسام  عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق واحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.

كما ضمت: محمد النني ومحمود صابر واحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط  .. وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل واسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفي ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.

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