المنتخب الأولمبي يطير إلى فرنسا بعد حل أزمة التأشيرات

تغادر بعثة المنتخب الأوليمبي القاهرة الساعة الرابعة عصر اليوم على متن طائرة خاصة إلى مدينة بوردو الفرنسية لخوض معسكره المغلق هناك استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ويشهد المعسكر خوض المنتخب مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجاري ثم العراق يوم 17 يوليو بعدها يغادر إلى مدينة نانت الفرنسية استعدادًا لأداء أولى مباراته الرسمية مع الدومينيكان يوم 24 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال اتحاد الكرة في بيان له: جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري توجه بالشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسفير الفرنسي في القاهرة وسفير مصر في فرنسا، وكل مسئولي السفارة الفرنسية في القاهرة واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس بعد حصول البعثة على تأشيرات السفر.



واختتم المنتخب تدريباته بخوض مران خفيف اليوم في فندق الإقامة تحت قيادة مديره الفني ميكالي.