تاريخ كبير داخل المستطيل الأخضر، محمد النني يحتفل بعيد ميلاده الـ32

يحتفل محمد النني لاعب وسط منتخب مصر بعيد ميلاده الـ 32 اليوم حيث ولد في يوم 11 يوليو من عام 1992.

يمتلك النني العديد من الإنجازات خلال مشواره الاحتراف الذي بدأ مع بازل السويسري ثم انتقل منه للأرسنال الإنجليزي وحقق معه 3 بطولات هي كأس الاتحاد الإنجليزي وبطولتين لكأس الدرع الخيرية.

ويستعد النني للمشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 خلال الأيام المقبلة بعدما تم اختياره ضمن اللاعبين الكبار فوق سن 23 عاما في قائمة الفراعنة,

بدايات محمد النني ودور والدته في حياته

في يوم 11 يوليو 1992 استقبلت منطقة أبو شاهين في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مولودا جديدا يدعى محمد ناصر النني، ولم يخطر ببال أحد أن هذا الطفل سيلعب في أحد أعرق الأندية في العالم وهو نادي آرسنال.

وانضم محمد النني إلى قطاع الناشئين في الأهلي وهو في سن الخامسة ولعبت والدته دورا مهما في مشواره مع الساحرة المستديرة.

ويحكي محمد النني في أحد حواراته التليفزيونية سابقا: أمي هي أعظم أم في الدنيا فنحن من بيت متوسط الحال، كنا نذهب من المحلة إلى القاهرة، لم تكن معنا أموال كافية لركوب الباص وكنا نستقل القطار.

وأضاف محمد النني: كان المران في النادي الأهلي الساعة 10 صباحا وكان لابد من ركوب قطار بين 6:30 إلى 7 صباحا للحاق بالمران.

وتابع: كانت والدتي تستيقظ في الثالثة فجرا من أجل إعداد ملابس التمرين والطعام وغيرها من احتياجات السفر، وكنا لا نستطيع ركوب التكسي بسبب عدم امتلاك المال الكافي لها وكنا نمشي من طريق صعب مظلم ولا يمشي فيه أحد، ورغم ذلك كنا نمر منه لمدة نصف ساعة تقريبا للوصول إلى محطة القطار.

وواصل: بعد الوصول للقاهرة كنا ننتظر أتوبيس النقل العام الحكومي الأقل تكلفة لأننا لا نستطيع استقلال أي وسيلة غيره حتى نوفر الأموال للعودة مرة أخرى للمحلة.

وأكمل: كنا نعود للمنزل في الساعة 7 مساء، وكانت أمي تكمل أعمال المنزل بعدها واستمر هذا الأمر 3 سنوات حتى حصلت على مكان في استراحة النادي الأهلي.

وقال النني: الموضوع كان مستحيلا وكان من الصعب حضور والدي معي للقاهرة وكانت والدتي تصر على اصطحابي للتدريبات لأنها كانت تؤمن بقدراتي وظلت تدعمني حتى توفيت وأعلم أن نجاحي الآن بسبب دعواتها.

استغناء الأهلي عن محمد النني وانتقاله للمقاولون وأوروبا

بدأ محمد النني مشواره ضمن صفوف قطاع الناشئين في النادي الأهلي، وكان أول راتب له 60 جنيه شهريا، حسب ما أعلن اللاعب من قبل في أحد حواراته.

وتم الاستغناء عنه من قبل النادي الأهلي بعد 11 عاما قضاها في قطاع الناشئين بداعي عدم صلاحيته بتوصية من عادل عبد الرحمن مدرب فريق 16 سنة بالنادي وقتها، رغم أن النني كان أساسيا مع عدة مدربين مثل الألماني كروفر وبدر رجب ومحمد السيد ومحمد وهبة.

ثم انتقل بعد ذلك إلى صفوف المقاولون العرب، بعدما تسببت ظروف أسرية في عدم انضمامه إلى نادي الزمالك.

وبعد عامين من انتقال النني إلى المقاولون تم تصعيده الفريق الأول بقرار من المدير الفني فى هذا التوقيت محمد عامر.

واستمر محمد النني موسمين فقط مع الفريق الأول بنادي المقاولون، قبل أن يلحق بزميله في ذئاب الجبل وقتها محمد صلاح، وينتقلا سويا إلى صفوف بازل السويسري في الميركاتو الشتوي بشهر يناير من عام 2013.

وكان النني من العناصر الأساسية في بازل، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري السويسري 3 مرات متتالية، ولعب محمد النني مع بازل السويسري 142 مباراة في 3 مواسم، سجل فيها 9 أهداف في مختلف البطولات المحلية والأوروبية.

وفي يناير من عام 2016 انتقل محمد النني إلى صفوف آرسنال الإنجليزي، حيث شارك في النصف الثاني من الموسم مع الجانرز ولعب 16 مباراة بكل البطولات.

مسيرة محمد النني الدولية

وعلى المستوى الدولي، بدأ النني مسيرته مع المنتخب الأول في سبتمبر 2011 أي قبل أن يكمل 20 عاما تحت قيادة الأمريكي بوب برادلي مدرب منتخب مصر وقتها.

كما لعب محمد النني قبلها في منتخبات الفئات السنية مختلفة الأعمار، حيث تألق تحت قيادة المدرب ضياء السيد وتأهل مع الفراعنة إلى بطولة كأس العالم للشباب في كولومبيا 2011 ثم نجح في الوصول مع المنتخب إلى أولمبياد لندن 2012.

ووصل النني أيضا مع منتخب مصر الأول إلى مونديال روسيا 2018، ووصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية مرتين مع الفراعنة في نسخة 2017 و2021.