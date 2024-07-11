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رياضة

رئيس الأولمبية المصرية يُحمل اتحاد الدراجات مسئولية أزمة شهد سعيد

شهد سعيد لاعبة الدراجات،
شهد سعيد لاعبة الدراجات، فيتو

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك إجراءات قانونية تتم لحسم سفر شهد سعيد للمشاركة في أولمبياد باريس من عدمه.

قرار سفر شهد سعيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: القرار النهائي بشأن سفر شهد سعيد من عدمه سيكون من خلال لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية  وسيصدر يوم الأحد المقبل.

 

عقوبة شهد سعيد 


وأكد: شهد سعيد حتى لو عوقبت ستقضى عقوبتها وستعود مرة أخرى للعب، طالما أخذت سنة إيقاف فهي عقوبة قاسية وسنلجأ لمدونة السلوك والتحقيق في الواقعة مرة أخرى.

رئيس اتحاد الدراجات: اتجاه لعدم سفر شهد سعيد لأولمبياد باريس 2024

أول تحرك رسمي من الأولمبية المصرية في واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي منتخب الدراجات

مسئولية اتحاد الدراجات في ازمة شهد سعيد

وأوضح: اتحاد الدراجات كان يجب أن يحسم مشاركة شهد سعيد للأولمبياد من عدمه منذ إبريل الماضي حتى لا تظهر الأزمة الحالية.

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رئيس الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس شهد سعيد اتحاد الدراجات

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