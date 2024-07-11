رئيس الأولمبية المصرية يُحمل اتحاد الدراجات مسئولية أزمة شهد سعيد

أكد ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن هناك إجراءات قانونية تتم لحسم سفر شهد سعيد للمشاركة في أولمبياد باريس من عدمه.

قرار سفر شهد سعيد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: القرار النهائي بشأن سفر شهد سعيد من عدمه سيكون من خلال لجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية وسيصدر يوم الأحد المقبل.

عقوبة شهد سعيد



وأكد: شهد سعيد حتى لو عوقبت ستقضى عقوبتها وستعود مرة أخرى للعب، طالما أخذت سنة إيقاف فهي عقوبة قاسية وسنلجأ لمدونة السلوك والتحقيق في الواقعة مرة أخرى.

مسئولية اتحاد الدراجات في ازمة شهد سعيد

وأوضح: اتحاد الدراجات كان يجب أن يحسم مشاركة شهد سعيد للأولمبياد من عدمه منذ إبريل الماضي حتى لا تظهر الأزمة الحالية.