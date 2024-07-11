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رياضة

رئيس اتحاد الدراجات: اتجاه لعدم سفر شهد سعيد لأولمبياد باريس 2024

شهد سعيد لاعبة الدراجات،
شهد سعيد لاعبة الدراجات، فيتو

شهد سعيد، علق وجيه عزام رئيس اتحاد الدراجات على أحداث واقعة شهد سعيد، وموقفها من المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وقال رئيس اتحاد الدراجات خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة “إم بي سي مصر”: "من الطبيعي أن يحدث احتكاك بين اللاعبين في سباق الدراجات حد يخبط حد كتف عمدا أو غير متعمد".

موقف اتحاد الدراجات بشأن سفر شهد سعيد للأولمبياد

وأكد: بالتواصل وبالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة حاليا يتم النظر في سفر شهد سعيد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، ولكننا نتجه إلى عدم سفرها ولابد من اتخاذ القرار بشكل رسمي، وهذا قرار دولة.

 

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القرار النهائي بشأن شهد سعيد لاعبة الدراجات

وتابع رئيس اتحاد الدراجات: نميل إلى عدم سفر شهد سعيد للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.
 

وأكمل: نتعامل مع قضية شهد سعيد بحكمة كبيرة وذلك بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

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