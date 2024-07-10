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رياضة

الدراجات: اجتماع لحسم مصير لاعبة المنتخب ومصلحة مصر فوق أي اعتبار

شهد سعيد مع منتخب
شهد سعيد مع منتخب الدراجات، فيتو

الدراجات، يعقد مجلس إدارة اتحاد الدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مشاركة شهد سعيد لاعبة المنتخب المصري في أولمبياد باريس 2024.

ومن جانبه قال الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، إن المجلس سيحسم خلال اجتماعه اليوم قرار مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس من عدمه، وأن مصلحة مصر فوق أي اعتبار.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد الدراجات استقر على مشاركة لاعبة منتخب مصر في أولمبياد باريس من أجل الحفاظ على صالح الرياضة المصرية.

وكانت بطولة الجمهورية لسباق الدراجات على الطريق، قد شهدت واقعة مؤسفة، بعد إصابة اللاعبة الناشئة جنة عليوة باشتباه ارتجاج في المخ، مع كسور في الضلوع عقب اصطدامها بلاعبة المنتخب الوطني شهد سعيد في الأمتار الأخيرة للسباق.

شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات، فيتو

شهود عيان يكشفون تفاصيل الحادث

وعلى الجانب الآخر، كشف شهود عيان في السباق، أن السباق شهد مناوشات بين اللاعبين منذ لحظاته الأولى، وأن ما حدث في نهاية السباق كان نتيجة طبيعية للمشاحنات التي حدثت بين اللاعبتين.

وقال الشهود، إن السباق شهد تنافس قوي بين اللاعبين منذ بدايته وأنه لم يكن هناك تعمد إيذاء، وأن السباقات تشهد أحيانا مثل هذه المشاحنات في ظل قوة المنافسة.

اتهام بالقتل العمد وشكوى لوزير الشباب والرياضة

وعقب الواقعة أعلنت حبيبة عليوة، الشقيقة الكبرى للاعبة المصابة وهي أيضا لاعبة دراجات سابقة، تقديمها بلاغا للنائب العام ووزارة الشباب والرياضة تتهم فيه شهد سعيد بمحاولة القتل العمد.

إيقاف لن يمنعها من المشاركة في الأولمبياد

وفي جميع الأحوال فإن ما حدث لن يؤثر على مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب مصر في أولمبياد باريس، والمقرر لها خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وبرر رئيس الاتحاد قائلا: “لو أصدرها قرار بإيقافها على المستوى الدولي فإن منتخب مصر هو الخاسر، ولا يعقل أن تؤثر واقعة كهذه على مشاركة منتخب مصر في الأولمبياد وعلى مستقبل اللاعبة بشكل عام”.

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