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رياضة

رئيس اتحاد الدراجات: ما حدش يقدر يضربني ومشاركة شهد سعيد بالأولمبياد قانونية (فيديو)

شهد سعيد لاعبة الدراجات،
شهد سعيد لاعبة الدراجات، فيتو

قالت الإعلامية إنجي أنور، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة etc، إن لاعبة الدراجات شهد سعيد أخطأت خطأ كبير يتنافى مع الأخلاق الرياضية، وأنها على الرغم من صدور قرار بعقابها بعد اعتدائها المقصود على زميلتها جنى، قبل نحو ٦ أشهر، فإنه من الغرابة أن يصدر قرار بسفرها مع البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

 

موقف غير أخلاقي لشهد سعيد 

وأضافت: مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس خطأ غير مبرر، وعلى الرغم من أن عقوبة الإيقاف التي فرضت عليها كانت على  المستوى المحلي، فإنه من غير الأخلاقي أن ترتكب لاعبة خطًأ فادحًا وغير رياضي ثم يتم الموافقة على مشاركتها في بطولة أولمبية.

شهد سعيد مع منتخب الدراجات، فيتو

قانونية مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس 2024

من  جانبه قال الدكتور وجيه عزام، رئيس اتحاد الدراجات، ردًّا على تصريحات إنجي أنور متهكًما، العقوبة لا تمنع مشاركة شهد من تمثيل مصر في أولمبياد باريس 2024، والخطأ الذي ارتكبته ضد زميلتها جنى قال بأنه لا يمنعها من المشاركة في الأولمبياد.

 

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غضب رئيس اتحاد الدراجات 

وبسؤال إنجي أنور لـوجيه عزام: "هو ممكن حد يضرب حضرتك عادي يعني"، حينها استشاط رئيس اتحاد الدراجات غضبًا وقال: "أنا ما حدش يقدر يضربني، أنتو طالعين تولعوا الدنيا ولا تهدوا الوضع".

 

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