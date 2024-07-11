بعد ترشيحه رئيسا لـ "الوطنية للإعلام".. تضارب يثير التساؤلات حول شهادة دكتوراه طارق سعدة.. ومطالبات بآليات صارمة للتحقق من الشهادات العليا ومدى الاعتراف بها

أزمة جديدة تلوح في الأفق على خطى وزير التربية والتعليم الجديد

تواترت العديد من الأنباء عن ترشيح نقيب الإعلاميين طارق سعدة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، خلفا لحسين زين الذي تولى المنصب في أبريل عام 2017 ليقضي 7 سنوات مسؤولًا عن إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.

وفيما أكدت مصادر عدة أن طارق سعدة هو الأقرب لتولي رئاسة الهيئة في انتظار صدور قرار جمهوري يتعلق بتعيينات جديدة في الهيئات الإعلامية المتمثلة في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، راحت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية وبخاصة تلك التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنشر السيرة الذاتية لـ "سعدة"، فيما انهالت التهاني والتبريكات عليه ولاسيما من الأعضاء والعاملين بنقابة الإعلاميين.

لكن اللافت أن هذه السيرة الذاتية لـ طارق سعدة حفلت بتضارب واضح واختلاف كبير من موقع لآخر، لا سيما فيما يتعلق بشهادة الدكتوراه، فبعض المواقع الصحفية التابعة للمتحدة أفادت بأنه حاصل على درجة الدكتوراة في العلوم الإدارية والاقتصادية تطبيقًا على الوسائل الإعلامية والصحفية المصرية، فيما قالت مواقع أخرى أنه حاصل على الدكتوراه في الإعلام البيئي، فيما ذهبت مواقع إلى أنه حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة عين شمس، وكتبت مواقع أخرى أنه حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة «وستمنستر» في بريطانيا.

وأثارت هذه المعلومات المتضاربة في السيرة الذاتية لـ طارق سعدة التساؤلات حول حقيقة شهادة الدكتوراه، وما إذا كان حصل عليها من جامعة مصرية أو إحدى الجامعات خارج مصر وفي أي تخصص، لاسيما أنه حاصل على ليسانس لغة عربية، كما تفيد بيانات سيرته الذاتية المنشورة.

الجدير بالذكر أن أزمة شهادة الدكتوراه الخاصة بوزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف والتي وُصفت بأنها وهمية لم تهدأ بعد؛ حيث لا تزال هناك موجة انتقادات كبيرة، وسط مطالبات للحكومة وأجهزة الدولة بأهمية التحقق من صحة الشهادات والمؤهلات الأكاديمية خاصة الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه وضرورة وجود آليات صارمة للتحقق من مدى الاعتراف بهذه المؤهلات داخليًا وخارجيًا، مع مسؤولية الشخصيات العامة في الحفاظ على مصداقيتهم وشفافية معلوماتهم الشخصية واعتبار ذلك أمر حاسم في اختيارهم في مناصبهم بالدولة.