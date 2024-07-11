وصيف أوروبا وبطل الدنمارك، معلومات عن ستيفان مادسن مدرب يد الأهلي الجديد

أعلن النادي الأهلي خلال الساعات الماضية عن تعاقده مع الدنماركي ستيفان مادسن، لتدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال، خلفا للمدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الذي رحل عن تدريب الأحمر عقب انتهاء الموسم.

وتعاقد النادي الأهلي مع ستيفان مادسن لمدة موسمين، على أن يقود الفريق بداية من الموسم المقبل، لتكون أول بطولة يخوضها مع الفريق هي بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد المقرر إقامتها في مصر.

من هو ستيفان مادسن مدرب الأهلي الجديد

ويبلغ ستيفان مادسن من العمر 47 عاما، حيث سبق وتولى تدريب ألبورج الدنماركي لمدة 6 سنوات خلال الفترة من 2018 وحتى 2024.

وخلال تدريبه لفريق ألبورج نجح في تحقيق العديد من الإنجازات حيث حقق معه لقب الدوري الدنماركي 4 مرات وكأس الدنمارك مرتين، بالإضافة إلي بطولة السوبر في 4 مناسبات.

كما نجح وقاد الفريق في الوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا في عامي 2021 و2024 لكن لم ينجح الفريق في الفوز باللقب واحتل الوصافة في ‏المرتين.

خالد العوضي: ستيفان مادسن وقع على عقود تدريب الأهلي لموسمين

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الدنماركي ستيفان مادسن وقع على عقود لمدة موسمين، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.

وأضاف العوضي: "إن ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد".

وتابع العوضي أن التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.