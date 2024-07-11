مران الأهلي، كولر يحذر لاعبي الفريق من هذا الأمر قبل مواجهة بيراميدز

عقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق قبل المران الختامي، للحديث عن مواجهة بيراميدز غدا الجمعة، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتناولت الجلسة تحذيرات شديدة اللهجة من مارسيل كولر للاعبي الأهلي من الانسياق لأي محاولة استفزاز أو “نرفزة” من لاعبي بيراميدز أو هتافات الجماهير.

وشدد كولر على عدم الانفعال تجنبا لعدم تكرار أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي، مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز، في مباراة الفريقين بالموسم الماضي.

يستعد النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام بيراميدز غدا الجمعة الموافق 12 من شهر يوليو الجاري ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 14 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء غدا الجمعة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

أرقام الأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الحالي

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 57 نقطة، حيث خاض 23 مباراة حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

الأكثر تسجيلا للأهداف وثاني أقوى خط دفاع

ويعد لاعبو النادي الأهلي الأكثر تسجيلا للأهداف خلال الموسم الحالي حتى الآن حيث استطاعوا تسجيل 54 هدفا.

أما على مستوى الدفاع يصنف المارد الأهلي كثاني أقوى خط دفاع في الدوري بعدما تلقت شباكه 20 هدفا.