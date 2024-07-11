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رياضة

خالد العوضي: ستيفان مادسن وقع على عقود تدريب الأهلي لموسمين

ستيفان مادسن مدرب
ستيفان مادسن مدرب فريق كرة اليد رجال بالنادي الأهلي، فيتو

قال خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إن الدنماركي ستيفان مادسن وقع على عقود لمدة موسمين، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي في الموسم الجديد.

وأضاف العوضي: "إن ستيفان صاحب سيرة ذاتية قوية حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات التي تولى تدريبها؛ خاصة أنه أحد الأسماء الكبيرة في عالم كرة اليد". 

وتابع العوضي أن التعاقد مع ستيفان يأتي في ضوء الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، للتعاقد مع أفضل الأسماء للمنافسة بقوة على حصد البطولات.

الأهلي يتعاقد مع ستيفان مادسن لتدريب فريق كرة اليد رجال

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع الدنماركي ستيفان مادسن، لتدريب الفريق الأول لكرة اليد رجال، خلفا للمدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز الذي رحل عن تدريب الأحمر عقب انتهاء الموسم.

ونشرت صفحة الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  تعليقا على تعيين المدرب قائلة: “مرحبا بك في نادي القرن.. ستيفان مادسن مدربا لرجال الكوماندوز”. 

منتخب كرة اليد يعسكر في السويد

تتوجه بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور إلى السويد يوم الأحد المقبل، في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام المنتخب السويدي يومي 16 و18 يوليو الجاري، استعدادا للأولمبياد.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى القاهرة أمس الثلاثاء، بعد ختام معسكر الفريق في كرواتيا وسلوفينيا، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وخاض المنتخب الوطني مباراتين الأولى أمام كرواتيا والثانية أمام منتخب سلوفينيا.

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