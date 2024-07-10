الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي اليوم الأربعاء ،على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة طلائع الجيش.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز، في إطار مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لمباراة بيراميدز

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، في إطار التحضيرات لمباراة بيراميدز في الدوري الممتاز.

وأدى مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش الأخيرة في الدوري مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا متنوعًا في الجيم، على هامش المران الجماعي.

وانتظم بقية اللاعبين في مران بدني وفني تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الذي اختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها فريقان من اللاعبين.

فيما أدى رباعي حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف مرانًا متنوعًا، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

طاقم حكام إسباني يدير مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز

ويدير طاقم حكام إسباني بقيادة خافيير ألبيرولا روخاس مواجهة الأهلي وبيراميدز، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، بالدوري المصري الممتاز.

ويعاون روخاس مواطناه المساعد الأول ألفريدو رودريجيز مورينو وخورخي بوينو ماتيو، والحكم الرابع فيكتور جارسيا فيردورا.

ويقود إيسيدرو دياز دي ميرا تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويعاونه ماتيو بوسكيتس فيرير.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء الجمعة القادم وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق فوزا مستحقا على طلائع الجيش، بثنائية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس باستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.