مستشار الأمن القومي الأمريكي: مؤشر المفاوضات بشأن صفقة التبادل إيجابية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الخميس: إن مؤشر المفاوضات بشان صفقة التبادل أكثر إيجابية اليوم من الأسابيع القليلة الماضية، مضيفا أن هناك احتمالا للتوصل لاتفاق بشأن غزة، وهناك تفاصيل يتعين الانتهاء منها.

وأضاف سوليفان في بيان صحفي: إنه ليس هناك تغيير في الموقف بشأن وقف شحن قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل.

نتنياهو: لن تسمح بعودة المخربين إلى شمال قطاع غزة

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إسرائيل لن تسمح بعودة المخربين إلى شمال قطاع غزة، وستحبط عمليات تهريب الأسلحة، مضيفا أن كل صفقة يجب أن تتيح لإسرائيل العودة للقتال.

نتنياهو، فيتو

نتنياهو: ماضون في الحرب حتى تحقق أهدافها

وتابع نتنياهو "ملتزم بالمبادئ الأربعة التي أعلنتها بشأن الصفقة، وملتزمون بمقترح الصفقة لإعادة المختطفين"، ومضيفا أن إسرائيل تدفع أثمانا باهظة خلال هذه الحرب ولكن مفتاح النصر هو هزيمة حماس- على حد تعبيره.

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