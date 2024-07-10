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خارج الحدود

سي إن إن: الذخيرة التي استخدمتها إسرائيل لقصف مجمع مدارس في خان يونس صنعت بالولايات المتحدة

خان يونس، فيتو
خان يونس، فيتو

كشف تحقيق لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن الذخيرة التي استخدمتها إسرائيل لقصف مجمع مدارس في خان يونس صنعت في الولايات المتحدة.

شحن قنابل أمريكية لإسرائيل

ومن ناحية أخرى قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستبدأ قريبًا في شحن القنابل التي يبلغ وزنها 500 رطل إلى إسرائيل والتي كانت إدارة بايدن قد علقتها سابقًا، منهية بذلك فترة توقف لمدة شهرين كانت قد فرضتها في محاولة لتقليل الضحايا المدنيين في غزة، وفقا لـ وول ستريت جورنال.

وقال مسؤول في الإدارة إن شحنة القنابل “في طور الشحن”، ومن المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة، مضيفا أن القنابل الأثقل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي كان من المفترض أن تكون جزءًا من نفس الشحنة لا تزال معلقة. 

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الولايات المتحدة خان يونس إسرائيل بايدن

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