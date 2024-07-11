حماس: لم يبلغنا الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات

ذكرت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الوسطاء لم يبلغوها حتى الآن بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

آخر تطورات مفاوضات الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأضافت حركة حماس في بيانها: "لم نبلغ حتى الآن من الإخوة الوسطاء بأي جديد بشأن المفاوضات بهدف وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والاحتلال يستمر في سياسة المماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة من المفاوضات مثلما فعل في جولات سابقة".

ويأتي ذلك بعدما عاد الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة لاطلاع القيادة السياسية والأمنية على نتائج المفاوضات، حيث من المقرر أن يشهد اليوم عدة مشاورات على مستويات عدة بشأن ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ