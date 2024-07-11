جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شخص على طريق جمصة

تكثف الأجهزة الأمنية في الدقهلية جهودها لكشف غموض وملابسات العثور على جثة شخص داخل مول تحت الإنشاء على طريق جمصة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بلاغًا بـ العثور على جثة شخص متوفى داخل مول تحت الإنشاء، وذلك بطريق جمصة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية، وتم نقله الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة شخص داخل مول تحت الإنشاء علي طريق جمصة



وكانت أجهزة الأمن الداخلية بقيادة مدير أمن الدقهلية قد تلقت إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، وأفاد الإخطار بتلقي بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شخص داخل مول مركز المنصورة "تحت الإنشاء"، على طريق جمصة المنصورة أول مدخل مدينة نبروه.

الجثة لأربعيني بقرية أبو ذكري منية النصر

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث الداخلية لمكان البلاغ، وبإجراء الفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "المهدي عبدالعال محمد"، البالغ من العمر 43 عامًا، والمقيم بقرية أبو ذكري مركز منية النصر.

نقل الجثة للمشرحة والعرض ع النيابة

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر المحضر اللازم لضبط الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة أعمالها وكشف الملابسات، ويكثف ضباط وحدة المباحث الجهود لمعرفة سبب الوفاة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ