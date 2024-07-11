الخميس 11 يوليو 2024
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حوادث

تشريح جثة عامل قتله جاره بالوراق

الطب الشرعى
الطب الشرعى

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل جاره خلال مشاجرة في الوراق بسبب لهو الأطفال.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

كان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الوراق، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم عاطل ومسجل خطر، اعتدى على المجني عليه بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، بسبب لهو الأطفال، مما أسفر عن مصرعه.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

 

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