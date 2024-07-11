محافظ الدقهلية لصاحب منفذ خضروات بدكرنس: مخبي الأسعار ليه، علشان تبيع بمزاجك؟

أعرب اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن استيائه من عدم ضبط الأسواق وإعلان الأسعار على كل السلع.

وقال لمالك أحد منافذ بيع الخضروات: “مخبي الأسعار ليه علشان تبيع بمزاجك حسب لبس الزبون الناس تئن من الأسعار واللي بيحصل دا تلاعب وغير مسموح بيه”.

في إطار سلسلة جولاته المفاجئة قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الخميس بزيارة المناطق الشعبية والقرى في جولة ميدانية ليلتقي بالمواطنين البسطاء ويستمع إلى مشاكلهم، تفقد خلالها المخابز وتابع مستوي النظافة وراقب وضع الأسعار على السلع بمنافذ البيع والمحلات واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة وتعرف على مشاكل المواطنين بالمنصورة ودكرنس.

وتفقد "مرزوق" عدد من المخابز بمنطقة مساكن جديلة بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة، وقرية ميت ميت مزاح بمركز المنصورة، وقرية جزيرة القباب التابعة لمركز ومدينة دكرنس، ومدينة دكرنس، وقام بمراجعة رخصة أحد المواطنين بقرية ميت مزاح للتأكد من صحتها وسريانها وعدم ارتكابه أية مخالفات.

لن أترك قرية ولا عزبه ولا شبر

وصرح “ المحافظ “ قائلًا: ”لن أترك قرية ولا عزبه ولا شبر علي أرض الدقهلية إلا وسأزورها لحل مشاكل المواطنين وتلبية مطالبهم ومراقبة الأسواق والتأكد من تقديم الخدمات الطبية لرفع المعاناة عنهم، مشيرًا إلي أن المواطن البسيط هو شغله الشاغل”.

ووجه مرزوق "بشن حملة مكبرة للتفتيش على جميع المخابز لمراجعة الشهادات الصحية بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة ومديرية العمل ومباحث التموين واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وكلف "المحافظ" المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين بالدقهلية بشن حملة مكبرة للمرور على جميع الأسواق ومنافذ البيع بالمنصورة وقراها لمراجعة الأسعار والتأكد من الإعلان عن الأسعار لمحاربة غلاء الأسعار والحد من جشع بعض التجار وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

وشدد "مرزوق" على أصحاب المخابز بعدم صرف خبز لحاملي أكثر من بطاقتين ويكون بينهما صلة قرابة، حتى يصل الخبز إلى مستحقيه الحقيقيين وعدم بيعه في السوق السوداء بأغلى من ثمنه وضياع حق المواطن البسيط في دعم الدولة له.

كما وجه "المحافظ" لوكيل وزارة التموين ورئيس مباحث التموين بتحرير محاضر نقص أوزان وصرف الخبز بدون بطاقات لأحد المخابز بقرية ميت مزاح، وانتهاء الشهادات الصحية والمرور المستمر على هذا المخبز.

وقرر صرف مكافأة مالية للعاملين بوحدة طب الأسرة بميت مزاح لانتظام العمل ومستوى النظافة المشرف بالوحدة، ووجود الطبيبة النبطشيه علي رأس العمل وفني الأشعة والتمريض والعاملين في مظهر مشرف لوزارة الصحة، وقام بصرف مكافأة مالية من ماله الخاص لعاملة النظافة بالوحدة لنظافة الوحدة بشكل مشرف، وكلف وكيل وزارة الصحة بسرعة صرف مكافأة لهم.