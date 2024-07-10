وكيل شباب الدقهلية تشهد الدورة التأسيسية لإعداد مدربين بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم بالنادي الإجتماعي بمركز التنمية الشبابية بإستاد المنصورة الرياضي، فعاليات الدورة التدريبية التأسيسية لإعداد مدربين من غير خريجي كليات التربية الرياضية.

فعاليات الدورة التدريبية التأسيسية لإعداد مدربين

أقيمت الفعاليات بمشاركة 50 متدربا وتستمر فعاليات الدورة التدريبية لمدة 45 يوما، ويحاضر فيها أساتذة متخصصين من كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.

الدورة التدريبية لمدة 45 يوما

وجاء ذلك بحضور الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية فرع الدقهلية، والكابتن مديح حماد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية فرع الدقهلية، ومدير عام المنشآت الرياضية، وبمشاركة عدد 50 متدربا ومتدربة بالدورة التدريبية.

ومن جانبها ألقت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، محاضرة بالدورة التدريبية التأسيسية لإعداد مدربين من غير خريجي كليات التربية الرياضية، رحبت فى بدايتها بالكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية بالمنصورة، والكابتن مديح حماد عضو مجلس إدارة نقابة المهن الرياضية بالمنصورة، ومدير عام المنشآت الرياضية، والمتدربين والمتدربات الحضور بالدورة.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال الدورة التدريبية على أهمية التدريب باعتباره المهنة الأكثر تطورا في العصر الحالي حيث إن التدريب في حالة نمو وتقدم مستمر ويوجد مجموعة من الفرص الوظيفية المحتملة للأفراد المهتمين بأن يصبحوا مدربين، وهذا هو الهدف من المشاركه في هذه الدورة، لتأهيل مدربين ومدربات معتمدين دوليًا ومحليًا ذو كفاءة عالية يمتلكون القدرة على خلق برامج تدريب فعالة وآمنة للأفراد.

الاستثمار الرياضي أصبح الركيزة الأساسية التى تقوم عليها الرياضة

وفى نفس السياق تحدثت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة عن الاستثمار الرياضي وكيف أصبح الركيزة الأساسية التى تقوم عليها الرياضة فى وقتنا الحالي، وذلك بعد أن أصبحت الرياضة صناعة استثمارية تستمد منها الدول قوتها باعتبارها مصدر جديد للدخل القومي، ومن هذا المنطلق دخل الحراك الرياضي المصري مرحلة جديدة مستندة على أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وهذا ما شهدته مراكز الشباب على مستوى محافظة الدقهلية، كما دعت المتدربين والمتدربات للاستثمار داخل الهيئات الشبابية كمجموعات عمل مشتركة واستغلال الظرف الحالي لبدء مشروع خاص بهم..

وقدم الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية فرع الدقهلية، والكابتن مديح حماد عضو مجلس الإدارة، ومدير عام المنشآت الرياضية، الشكر للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، على تشريفها بالحضور والحديث خلال الدورة التدريبية، وتحدث الكابتن رياض فرج حول ما تقوم به نقابة المهن الرياضية من خدمات ودورات تدريبية للاعضاء بنقابة المهن الرياضية، وكذلك كل من يعمل في مجال الشباب والرياضة على مستوى محافظة الدقهلية.

تنظمها نقابة المهن الرياضية فرع الدقهلية

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة التدريبية التأسيسية لإعداد مدربين ومدربات من غير خريجي كليات التربية الرياضية، والتى تنظمها نقابة المهن الرياضية فرع الدقهلية، تستمر لمدة 45 يوما، فى مجالات ( كرة القدم، السباحة، الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، الملاكمة، الكاراتية)، بمشاركة 50 متدربا ومتدربة، ويقوم بالتدريب خلال الدورة التدريبية التأسيسية مجموعة متخصصة من أساتذة كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة.

وتأتي تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية التأسيسية لإعداد مدربين من غير خريجي كليات التربية الرياضية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ونقابة المهن الرياضية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وطارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية فرع الدقهلية.