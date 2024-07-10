بعد غيابه لعدة ساعات، تحقيقات موسعة للعثور على جثة طفل غارق في الجيزة

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في غرق طفل، يدعى "فارس محمد" 8 سنوات، في ترعة الجيزاوية في البدرشين.

غرق طفل في الجيزة



وكشفت التحقيقات الأولية، الطفل يدعى "فارس.م" يبلغ من العمر 8 سنوات، اختفى لعدة ساعات، وأثناء بحث أفراد أسرته عنه، تم العثور على جثته بترعة الجيزاوي، وأوضحت أن الطفل غرق بترعة الجيزاوية لعدم إجادته السباحة، وصرحت النيابة بدفنه.

العثور على جثة طفل



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة طفل في ترعة الجيزاوي بالبدرشين، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يدعى "فارس.م" يبلغ من العمر 8 سنوات، اختفى لعدة ساعات، وأثناء بحث أفراد أسرته عنه، تم العثور على جثته بترعة الجيزاوي.

تم انتشال جثة الغريق، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وحُرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.