الأربعاء 10 يوليو 2024
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حوادث

العثور على جثة شاب في النيل بالجيزة

غريق، فيتو
غريق، فيتو

 عثرت  شرطة المسطحات  بمديرية أمن الجيزة علي جثة شاب في العشرين من عمره غريق من مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الجيزة.

ويجري فريق البحث الجنائى بقسم الجيزة  جهوده  من خلال فريق بحث لكشف هوية المجني عليه وبيان سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة،بلاغا يفيد بوجود جثة طافية علي سطح   نهر النيل بمنطقة المنيب دائرة قسم الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وجري نقلها إلي المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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إدارة شرطة المسطحات أمن الجيزة قسم شرطة الجيزة البحث الجنائي بمنطقة المنيب

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