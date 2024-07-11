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اقتصاد

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الخميس، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الخميس 11 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس 11 يوليو 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو
  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 65 إلى 67 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 64 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 110 إلى 240 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو السبيط من 200 إلى 420 جنيهًا.
  11. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 185 جنيهًا.
  12. تراوح سعر كيلو مرجان من 90 إلى 190 جنيهًا.
  13. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  14. تراوح سعر الجمبري من 110 جنيهات إلى 530 جنيهًا حسب الحجم.
  15. تراوح سعر البوري من 85 جنيهًا إلى 140 جنيهًا حسب الحجم.
  16. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه.
  17. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

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أرقام مهمة في تقرير الإحصاء الشهري حول مؤشر التضخم.. ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والخضروات والدخان.. وانخفاض الأسماك والزيوت والسكر

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