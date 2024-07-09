البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر البلطي بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها في اليوم السابق.
أبرز التحركات في أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور
واصل البياض ارتفاع أسعاره في سوق الجملة مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 10 جنيهات، كما ارتفع سعر الجمبري بنحو 30 جنيهًا، الكابوريا بنحو 5 جنيهات، المكرونة بنحو 5 جنيهات، البوري بنحو 10 جنيهات.
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء
«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024، في الجدول الآتي:
|سعر البلطي
|60: 65 جنيهًا
|سعر البلطي الأسواني
|30 : 70 جنيهًا
|سعر فيليه بلطي
|50 : 250 جنيهًا
|سعر البياض
|40 : 220 جنيهًا
|سعر مكرونة مجمدة / طازجة
|30 : 145 جنيهًا
|سعر السبيط
|210 : 420 جنيهًا
|سعر موسى
|210 : 420 جنيهًا
|سعر الجمبري
|110 : 530 جنيهًا
|سعر البوري
|85 : 150 جنيهًا
سعر السردين
50 : 100 جنيه
100 : 140 جنيهًا
|سعر الكابوريا
|40 : 175 جنيهًا
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