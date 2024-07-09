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اقتصاد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم
أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر البلطي بنحو 10 جنيهات مقارنة بسعرها في اليوم السابق.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

أبرز التحركات في أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

واصل البياض ارتفاع أسعاره في سوق الجملة مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 10 جنيهات، كما ارتفع سعر الجمبري بنحو 30 جنيهًا، الكابوريا بنحو 5 جنيهات، المكرونة بنحو 5 جنيهات، البوري بنحو 10 جنيهات.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الثلاثاء

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024،  في الجدول الآتي:

 

 سعر البلطي  60: 65 جنيهًا
سعر البلطي الأسواني30 : 70 جنيهًا
سعر فيليه بلطي50 : 250 جنيهًا
سعر البياض40 : 220 جنيهًا
سعر مكرونة مجمدة / طازجة30 : 145 جنيهًا
سعر السبيط210 : 420 جنيهًا
سعر موسى210 : 420 جنيهًا
سعر الجمبري110 : 530 جنيهًا
سعر البوري85 : 150 جنيهًا

سعر السردين

50 : 100 جنيه

سعر ماكريل مجمد

100 : 140 جنيهًا

سعر الكابوريا40 : 175 جنيهًا
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أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

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أسعار السمك اليوم، البلطي يرتفع 8 جنيهات في سوق العبور

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