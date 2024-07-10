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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، ارتفاع البلطي في سوق العبور

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 10 يوليو 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأربعاء، فيتو
  1. تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 65 إلى 67 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 60 إلى 64 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  4. تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  5. تراوح سعر قشر بياض من 110 إلى 240 جنيهًا للكيلو.
  6. تراوح سعر قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  7. تراوح سعر مكرونة سويسي من 85 إلى 145 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  9. تراوح سعر كيلو سمك موسى من 200 إلى 420 جنيهًا.
  10. تراوح سعر كيلو السبيط من 200 إلى 420 جنيهًا.
  11. تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 185 جنيهًا.
  12. تراوح سعر كيلو مرجان من 90 إلى 190 جنيهًا.
  13. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  14. تراوح سعر الجمبري من 110 جنيهات إلى 530 جنيهًا حسب الحجم.
  15. تراوح سعر البوري من 85 جنيهًا إلى 140 جنيهًا حسب الحجم.
  16. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 100 جنيه.
  17. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

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أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

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