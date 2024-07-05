أسعار السمك اليوم، البياض يسجل 190 جنيهًا بسوق العبور
أسعار السمك اليوم الجمعة، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، استقرارًا ملحوظًا.
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة
«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، في الجدول الآتي:
|سعر البلطي
|60: 67 جنيهًا
|سعر البلطي الأسواني
|30 : 70 جنيهًا
|سعر فيليه بلطي
|50 : 250 جنيهًا
|سعر البياض
|40 : 190 جنيهًا
|سعر مكرونة
|30 : 150 جنيهًا
|سعر السبيط
|210 : 420 جنيهًا
|سعر موسى
|210 : 420 جنيهًا
|سعر الجمبري
|120 : 500 جنيه
|سعر البوري
|85 : 140 جنيهًا
سعر السردين
50 : 100 جنيه
100 : 140 جنيهًا
|سعر الكابوريا
|40 : 185 جنيهًا
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