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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، البياض يسجل 190 جنيهًا بسوق العبور

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

 أسعار السمك اليوم الجمعة، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 5 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، استقرارًا ملحوظًا.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 5 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر البلطي60: 67 جنيهًا
سعر البلطي الأسواني30 : 70 جنيهًا
سعر فيليه بلطي50 : 250 جنيهًا
سعر البياض40 : 190 جنيهًا
سعر مكرونة30 : 150 جنيهًا
سعر السبيط210 : 420 جنيهًا
سعر موسى210 : 420 جنيهًا
سعر الجمبري120 : 500 جنيه
سعر البوري85 : 140 جنيهًا

سعر السردين

50 : 100 جنيه

سعر ماكريل مجمد

100 : 140 جنيهًا

سعر الكابوريا40 : 185 جنيهًا
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أسعار السمك اليوم، انخفاض البلطي وارتفاع الكابوريا في سوق العبور

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أسعار السمك اليوم، الكابوريا تتراجع 20 جنيهًا في سوق العبور

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