أسعار السمك اليوم، البلطي يرتفع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار السمك اليوم الأحد، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 7 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر البلطي بنحو 8 جنيهات، كما واصل البياض ارتفاع أسعاره في سوق الجملة مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 7 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

سعر البلطي 62: 75 جنيهًا سعر البلطي الأسواني 30 : 70 جنيهًا سعر فيليه بلطي 50 : 250 جنيهًا سعر البياض 40 : 200 جنيه سعر مكرونة مجمدة / طازجة 30 : 130 جنيهًا سعر السبيط 200 : 420 جنيهًا سعر موسى 200 : 420 جنيهًا سعر الجمبري 120 : 500 جنيه سعر البوري 85 : 140 جنيهًا سعر السردين 50 : 100 جنيه سعر ماكريل مجمد 100 : 140 جنيهًا سعر الكابوريا 40 : 170 جنيهًا