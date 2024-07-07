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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، البلطي يرتفع 8 جنيهات في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

 أسعار السمك اليوم الأحد، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد 7 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر البلطي بنحو 8 جنيهات، كما واصل البياض ارتفاع أسعاره في سوق الجملة مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 10 جنيهات.

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 7 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

                    سعر البلطي  62: 75 جنيهًا
سعر البلطي الأسواني30 : 70 جنيهًا
سعر فيليه بلطي50 : 250 جنيهًا
سعر البياض40 : 200 جنيه
سعر مكرونة مجمدة / طازجة30 : 130 جنيهًا
سعر السبيط200 : 420 جنيهًا
سعر موسى200 : 420 جنيهًا
سعر الجمبري120 : 500 جنيه
سعر البوري85 : 140 جنيهًا

سعر السردين

50 : 100 جنيه

سعر ماكريل مجمد

100 : 140 جنيهًا

سعر الكابوريا40 : 170 جنيهًا
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أسعار السمك اليوم، المكرونة تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

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أسعار السمك اليوم، البياض يسجل 190 جنيهًا بسوق العبور

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