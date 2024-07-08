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اقتصاد

أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور

أسعار السمك والجمبري
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك اليوم الإثنين، سجلت  أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، حيث واصل البياض ارتفاع أسعاره في سوق الجملة مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 10 جنيهات، كما ارتفع سعر المكرونة بنحو 10 جنيهات، 

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين، فيتو

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 8 يوليو 2024، في الجدول الآتي:

 سعر البلطي  63: 75 جنيهًا
سعر البلطي الأسواني30 : 70 جنيهًا
سعر فيليه بلطي50 : 250 جنيهًا
سعر البياض40 : 210 جنيهات
سعر مكرونة مجمدة / طازجة30 : 140 جنيهًا
سعر السبيط210 : 420 جنيهًا
سعر موسى210 : 420 جنيهًا
سعر الجمبري120 : 500 جنيه
سعر البوري85 : 140 جنيهًا

سعر السردين

50 : 100 جنيه

سعر ماكريل مجمد

100 : 140 جنيهًا

سعر الكابوريا40 : 170 جنيهًا
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أسعار السمك اليوم، البلطي يرتفع 8 جنيهات في سوق العبور

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أسعار السمك اليوم، المكرونة تبدأ من 30 جنيهًا بسوق العبور

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