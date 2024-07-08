أسعار السمك اليوم، البياض يواصل الارتفاع في سوق العبور
أسعار السمك اليوم الإثنين، سجلت أسعار الأسماك والجمبري اليوم الإثنين 8 يوليو 2024 في سوق العبور للجملة، تباينًا ملحوظًا، حيث واصل البياض ارتفاع أسعاره في سوق الجملة مسجلة ارتفاعًا جديدًا يقدر بـ 10 جنيهات، كما ارتفع سعر المكرونة بنحو 10 جنيهات،
أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الإثنين
«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 8 يوليو 2024، في الجدول الآتي:
|سعر البلطي
|63: 75 جنيهًا
|سعر البلطي الأسواني
|30 : 70 جنيهًا
|سعر فيليه بلطي
|50 : 250 جنيهًا
|سعر البياض
|40 : 210 جنيهات
|سعر مكرونة مجمدة / طازجة
|30 : 140 جنيهًا
|سعر السبيط
|210 : 420 جنيهًا
|سعر موسى
|210 : 420 جنيهًا
|سعر الجمبري
|120 : 500 جنيه
|سعر البوري
|85 : 140 جنيهًا
سعر السردين
50 : 100 جنيه
100 : 140 جنيهًا
|سعر الكابوريا
|40 : 170 جنيهًا
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