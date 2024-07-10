أرقام مهمة في تقرير الإحصاء الشهري حول مؤشر التضخم.. ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والخضروات والدخان.. وانخفاض الأسماك والزيوت والسكر

معدل التضخم ، عاشت الأسواق حالة من الترقب خلال الأيام الماضية، انتظارا للإعلان عن معدل التضخم لشهر يونيو الماضي.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (225.6) نقطة لشهر يونيو 2024، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (%27.1) مقابل (27.4%) لشهر مايو 2024.

ارتفاع أسعار الحبوب واللحوم والخضروات والدخان

وارتفعت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%)

وارتفعت اسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)

كما ارتفعت اسعار مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)

وارتفعت اسعار مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.3%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%).

انخفاض أسعار الأسماك والزيوت والسكر

انخفضت أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (-7.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-2.8%).

معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية

• سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.8%) لشهر يونيو 2024 مقابل (-0.8%) لشهر مايو 2024.

أولًا: التغييــر الشهــرى (شهــر يونيو 2024 مقارنة بشهـر مايو 2024):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (3.0%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (13.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).



جاء هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.1%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.3%)، انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-2.6%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.0%)،



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).



3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (-7.0%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (-2.8%)، مجموعة الاحذية بنسبة (2.5%).



4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.6%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.1%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.6%).



5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (1.0%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.5%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (2.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (4.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.8%).

7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.1%).



8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (4.3%)،



9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف



10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%).



11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.2%).



ثانيًا: التغير السنوي (شهر يونيو 2024 مقارنة بشهر يونيو 2023):



1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (30.8%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (32.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (27.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (17.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (38.6%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (18.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (45.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (37.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (28.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (36.0%)



2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (55.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (15.7%)، مجموعة الدخان بنسبة (55.2%).



3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (25.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (44.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (26.5%)، مجموعة الاحذية بنسبة (21.4%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (22.1%).



4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (12.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (8.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (19.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (17.3%).



5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (27.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (27.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (31.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (26.2%).



6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (26.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (33.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (21.1%).



7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (17.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (28.0%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (13.4%).



8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (12.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (37.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.4%).



9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (56.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (30.0%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (69.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (49.6%).



10- سجل قسم التعليم ثباتا عند ارتفاع قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (10.2%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (6.5%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (6.9%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (32.5%).

11- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (31.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (31.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (26.9%).



12- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (20.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (27.6%)