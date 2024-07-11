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اقتصاد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الخميس، سجلت أسعار الدواجن البلدي انخفاضات في الأسواق اليوم الخميس، مع استقرار سعر الفراخ البيضاء وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 11 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء استقرارًا في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن 

فيما انخفض سعر الفراخ البلدي في المزرعة انخفاضًا تراوح ما بين 3 و4 جنيهات مقارنة بسعرها في اليوم السابق وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الخميس وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

وفيما يخص سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس للمستهلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

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أسعار الدواجن اليوم، انخفاض جديد في سعر الفراخ البيضاء بالأسواق

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انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

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