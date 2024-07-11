تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024
أسعار الدواجن اليوم الخميس، سجلت أسعار الدواجن البلدي انخفاضات في الأسواق اليوم الخميس، مع استقرار سعر الفراخ البيضاء وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.
أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق
وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الخميس 11 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:
أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن
سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء استقرارًا في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، إذ بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 68 جنيهًا.
سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن
فيما انخفض سعر الفراخ البلدي في المزرعة انخفاضًا تراوح ما بين 3 و4 جنيهات مقارنة بسعرها في اليوم السابق وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة من 110 جنيهات إلى 111 جنيهًا.
سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية
وعن أسعار الدواجن للمستهلك اليوم الخميس وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 89.9 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 70 إلى 115 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية
وفيما يخص سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس للمستهلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.5 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيهًا إلى 150 جنيهًا للمستهلك.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.