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اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار الدواجن اليوم،
أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضا بنحو جنيه في الأسواق اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من

المزرعة  «جملة»

المستهلكالبوابة الحكومية
الفراخ البيضاء 69 جنيهًا74: 85 جنيهًا84: 100 جنيه
الدواجن البلدي110 : 111 جنيها 115 : 125 جنيهًا115 : 130 جنيهًا

 

 

 

 

 

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