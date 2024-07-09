انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 9-7-2024

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء، سجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفاضا بنحو جنيه في الأسواق اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن.

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدي، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في الجدول الآتي:

سعر الكيلو من المزرعة «جملة» المستهلك البوابة الحكومية الفراخ البيضاء 69 جنيهًا 74: 85 جنيهًا 84: 100 جنيه الدواجن البلدي 110 : 111 جنيها 115 : 125 جنيهًا 115 : 130 جنيهًا